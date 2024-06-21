В Мытищах 14-летний юноша вставил в половой орган металлическую цепь и попал в больницу

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Мытищах в больницу попал 14-летний подросток, который засунул в пенис металлическую цепочку, однако извлечь ее самостоятельно не смог. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
По предварительным информации, извлечь инородный предмет предстоит хирургическим путем. Длина металлической цепочки не сообщается.
Мотив такого поступка школьника также остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что медики из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в подмосковных Люберцах спасли мочевой пузырь подростка, который вставил в пенис три крошечных магнита. Из-за нестандартного действия юноша не мог самостоятельно опорожнить мочевой пузырь. Отмечается, что операция прошла успешно.
Читайте также:
Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
Baza: Врачи спасли мочевой пузырь подростка, засунувшего в пенис три магнита
Найдена связь между размером пениса и наличием оружия
Мотив такого поступка школьника также остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что медики из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в подмосковных Люберцах спасли мочевой пузырь подростка, который вставил в пенис три крошечных магнита. Из-за нестандартного действия юноша не мог самостоятельно опорожнить мочевой пузырь. Отмечается, что операция прошла успешно.
Читайте также:
Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
Baza: Врачи спасли мочевой пузырь подростка, засунувшего в пенис три магнита
Найдена связь между размером пениса и наличием оружия
Екатерина Коршунова