В Мытищах ищут мужчину, убившего чихуахуа ударом ноги

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Мужчина разозлился из-за лая.
SHOT пишет, что жительница ЖК «Пироговская Ривьера» рано утром гуляла с трёхлетним чихуахуа Элвином. Им навстречу вышел мужчина из подъезда. Собака начала лаять. Девушка потянула на себя поводок, но, по словам хозяйки чихуахуа, лай вывел местного жителя из себя. Он со всей силы размахнулся ногой и ударил собаку. Элвин скончался на месте.
Хозяйка отвезла труп питомца ветврачам, которые проведут вскрытие. Девушка написала заявление в полицию с просьбой найти агрессивного соседа.
Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В данный момент подозреваемого ищут.
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Мария Фирсова