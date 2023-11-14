В Мытищах метропоезд «Москва 2020» сошёл с рельс

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
Поезд проходил испытание на путях Мытищинского машиностроительного завода.
«Москва с огоньком» пишет, что поезд пробил тупиковую призму. В итоге состав сошел с рельсов.
Ранее сообщалось, что в Киеве с рельсов сошел грузовой поезд, пишет украинское издание «Страна».
«В Киеве сошел с рельсов грузовой поезд, пишут телеграм-каналы», - сказано в сообщении украинского издания. Уточняется, что в настоящее время перекрыто движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино. Восстанавливали повреждения до 10 часов (11.00 по московскому времени).
Также 11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом рассказали в пресс-службе Московских железных дорог.
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Ранее сообщалось, что в Киеве с рельсов сошел грузовой поезд, пишет украинское издание «Страна».
Также 11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом рассказали в пресс-службе Московских железных дорог.
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Мария Фирсова