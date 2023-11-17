В Мытищах водитель иномарки столкнулся с четырьмя стоявшими машинами

Фото: ГУ МВД РФ по МО
Водитель корейской иномарки столкнулся в Мытищах с четырьмя стоявшими на светофоре автомобилями. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«ДТП произошло в 18:30 у одного из домов, расположенных на улице Щербакова. По предварительное информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai, столкнулся с четырьмя машинами, стоящими в попутном направлении перед запрещающим сигналом светофора», – говорится в сообщении.Пострадавших в результате аварии нет, однако машины получили повреждения.
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Лора Луганская