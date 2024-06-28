В московском аэропорту задержали бывшую преподавательницу университета за взятку

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В Москве задержали 43-летнюю бывшую преподавательницу Московского государственого юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) за взятку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 43-летнюю женщину задержали в аэропорту Домодедово. Ее подозревают в передаче взятки в особо крупном размере.
Примечательно, что уже некоторое время бывшая сотрудница учебного заведения находилась в федеральном розыске. Согласно информации источника, в отношении женщины возбуждены два уголовных дела, в рамках первого она заочно арестована.
Отмечается, что злоумышленница может получить до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшего преподавателя Сибирского госуниверситета науки и технологий имени М. Ф. Решетнева приговорили к десяти годам колонии общего режима за взятки.
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Примечательно, что уже некоторое время бывшая сотрудница учебного заведения находилась в федеральном розыске. Согласно информации источника, в отношении женщины возбуждены два уголовных дела, в рамках первого она заочно арестована.
Отмечается, что злоумышленница может получить до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшего преподавателя Сибирского госуниверситета науки и технологий имени М. Ф. Решетнева приговорили к десяти годам колонии общего режима за взятки.
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Екатерина Коршунова