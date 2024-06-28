В московском аэропорту задержали бывшую преподавательницу университета за взятку

Россиянка Вероника Лебедева, которая является сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 миллионов рублей, экстрадирована из Бразилии в Российскую Федерацию. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС.