В Москве арестовали на два месяца боксера Иванова, устроившего стрельбу в центре

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Суд на два месяца арестовал титулованного боксера Никиту Иванова, устроившего стрельбу в центре Москвы, об этом сообщает Telegram- канал «Осторожно, Москва».
Напомним, 5 ноября в центре Москвы, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky произошла стрельба. 37-летний мужчина в разгаре конфликта произвёл несколько выстрелов в своих оппонентов.
Позже выяснилось, что стрельбу устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Спортсмен был задержан спустя недолго время после происшествия. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.
Суд в Москве отправил Иванова в СИЗО на два месяца, возбудив на него уголовное дело по статье «Хулиганство». Предварительно, стрелять боксер начал, когда кто-то оскорбил его и его девушку.
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Позже выяснилось, что стрельбу устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Спортсмен был задержан спустя недолго время после происшествия. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.
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Евгения Парфентьева