В Москве хулиганы подожгли лицо лежащей на улице женщине

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На одной из московских улиц 45-летняя женщина, будучи сильно пьяной, уснула прямо на улице. Проснулась она от того, что хулиганы подожгли ей лицо зажигалкой.
По факту происшедшего правоохранители, которых об инциденте известили врачи, инициировали проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение о возможном возбуждении уголовного дела. Неизвестных злоумышленников разыскивают.
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Александр Бойцов