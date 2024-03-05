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В Москве хулиганы подожгли лицо лежащей на улице женщине

05 марта 2024, 18:02
Фото: istockphoto/bee32

Фото: istockphoto/bee32

На одной из московских улиц 45-летняя женщина, будучи сильно пьяной, уснула прямо на улице. Проснулась она от того, что хулиганы подожгли ей лицо зажигалкой.

После этого пироманы скрылись, а пострадавшая отправилась домой, сообщает сайт «РЕН ТВ». К врачам она обратилась только на следующий день, когда пришла в нормальное состояние и болевые ощущения стали нетерпимыми. Тогда женщина вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у неё ожоги лицевых тканей второй степени.

По факту происшедшего правоохранители, которых об инциденте известили врачи, инициировали проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение о возможном возбуждении уголовного дела. Неизвестных злоумышленников разыскивают.

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Боец ВСУ подорвался на американской гранате в съемной квартире Киевской области
05 марта 2024, 17:52

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Ирпене Киевской области украинский военный подорвался на гранате производства США. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, все произошло 2 марта в одном из многоквартирных домов в городе Ирпень Киевской области.

«Местный житель, солдат Национальной гвардии Украины был обнаружен в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва, вызвали полицию. Когда правоохранители зашли в квартиру, обнаружили там труп солдата», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина подорвался на американской гранате М-67.

При этом указывается, что в квартире были обнаружены еще четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов разных калибров. По данному факту возбуждено уголовное дело с отметкой «несчастный случай».

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Стала известна причина возвращения Superjet авиакомпании «Россия» в Петербург
05 марта 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Dushlik

Накануне, 4 марта, самолёт авиакомпании «Россия» выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск. Когда лайнер находился на высоте примерно 9,5 тысячи метров, в одном из двигателей возник пожар и Superjet экстренно вернулся в аэропорт Пулково.
Сигнал о пожаре в двигателе поступил в кабину пилотов через полчаса после взлёта, передаёт телеграм-канал SHOT. Лётчики активировали систему пожаротушения, а командир воздушного судна принял решение возвращаться в Санкт-Петербург. Сделав петлю, самолёт направился обратно в Пулково.

В 18:13 Superjet совершил благополучную посадку в петербургском аэропорту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. При обследовании загоревшегося первого двигателя было обнаружено частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства и отсутствие заглушки порта. По всей видимости, эти причины и вызвали возгорание.

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Снимающих ТЭЦ с квадрокоптера мужчин задержали в Петербурге
В Петербурге задержали двоих мужчин за съемку Автовской ТЭЦ с квадрокоптера
05 марта 2024, 14:08

Фото: istock / valio84sl

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за съемку с квадрокоптера прилегающей к Автовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщается в Телеграм-канале Росгвардии.
Операторы дрона снимали охраняемый объект, не имея на то разрешения, отметили в ведомстве. Их заметили работники ТЭЦ и нажали на тревожную кнопку. Правоохранители прибыли по вызовы и выяснили, что мужчины приехали к объекту на такси. Сейчас подозрительных мужчин и таксиста доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств и дачи объяснений.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Петербурге без специального на это разрешения действует до 15 апреля 2024 года. Запрет вступил в силу в мае 2023 года и уже несколько раз продлевался.

Ранее сообщалось, что в нескольких округах Белгородской области объявлена ракетная опасность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На учениях НАТО гусеничная машина переехала двух солдат, их реанимируют
RMF FM: на учениях НАТО в Польше гусеничная машина переехала двух военных
05 марта 2024, 13:47

Фото: istock / Rafal Olkis

В Польше на учениях НАТО гусеничная машина переехала двоих военнослужащих. Как сообщает радиостанция RMF FM, все произошло в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском.
На место прибыли два вертолета скорой помощи, пострадавших реанимируют.

До этого генштаб Вооружённых сил Польши анонсировал национальные учения с участием ВС других государств Dragon-24. В министерстве отметили, что во время учений планируется проверить «взаимодействие и выполнение боевых задач» на суше, в воздухе и на море. Вместе с этим учебные военные операции также будут проводиться в киберпространстве.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#море
#учения
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#нато
#машина
#польша
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Виновному в гибели 13 человек из-за пожара в клубе участнику СВО запросили 16 лет тюрьмы
Участник СВО может получить 16 лет из-за пожара в клубе и гибели людей
05 марта 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Zolnierek

Прокурор запросил 16 лет лишения свободы для бывшего участника специальной военной операции сержанта Станислава Ионкина. Его судят за выстрел из ракетницы, после которого возник пожар в костромском клубе «Полигон», в котором погибли 13 человек.
Инцидент с участием Ионкина произошёл в клубе в ночь на 5 октября 2022 года, сообщает «РБК». Тогда около двух часов ночи у входа в клуб вспыхнула драка. Причём, по словам очевидцев, зачинщиком конфликта выступил именно сержант, так как был пьян. Сначала он, чтобы напугать оппонентов, выстрелил из ракетницы в воздух. Второй выстрел он произвёл уже внутри клуба, где потасовка продолжилась.

После этого вспыхнули пластиковые панели, которыми был отделан потолок. Одноэтажное здание площадью около 3,5 тысячи квадратных метров очень быстро заволокло едким дымом. Люди бросились к выходу, но из-за «вертушки» в дверях покинуть помещение было трудно. Около 250 человек смогли выбраться из клуба самостоятельно либо с помощью спасателей. 13 человек погибли от огня и дыма. Ещё девять были госпитализированы.

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Уголовное дело в отношении Ионкина возбудили в тот же день. Изначально ему инкриминировали причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Однако в ходе расследования обвинение бывшему участнику СВО ужесточили. Теперь ему вменяется в вину убийство двух и более человек, причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений. Второе обвинение, в отличие от первого, подсудимый не признал.

Защита Ионкина настаивает на том, что из-за последствий контузии обвиняемый не отдавал отчёта в своих действиях и не осознавал последствий выстрела из ракетницы в потолок. Сторона обвинения в качестве отягчающего обстоятельства приводит тот факт, что в данном случае речь не может идти о самозащите, так как сержант сам выступил агрессором при начале конфликта.

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В результате прокурор запросил для Ионкина 16 лет лишения свободы. Кроме того, обвинение требует удовлетворить иски к нему на сумму 46 миллионов рублей, а также лишить сержанта звания и медали «За отвагу». В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении в отношении депутата Костромской областной думы, владельца ночного клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева и директора фирмы «Империя» Натальи Беленоговой, компания которой занималась организацией работы клуба. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц

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В Орехово-Зуеве загорелся грузовик
05 марта 2024, 13:31

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовой автомобиль загорелся на дороге в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа, огонь потушили вызванные на место происшествия пожарные, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о пожаре поступил в единую подмосковную службу экстренных вызовов «Система-112». Выяснилось, что на дороге у автомашины «Тонар-6528» загорелся моторный отсек. Водитель успел покинуть автомобиль. Он попытался справиться с огнём самостоятельно при помощи огнетушителя, но не смог», — говорится в сообщении.
Прибывшие пожарные оперативно потушили пожар пеной и не допустили распространения огня. На пожаре никто не пострадал, включая водителя загоревшегося грузовика.

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В Башкирии сатанист съел сердце пенсионера для избавления от недуга

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#орехово-зуево
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#мособлпожспас
#происшествие
#грузовик
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В Башкирии сатанист съел сердце пенсионера для избавления от недуга
05 марта 2024, 12:26

Фото: istockphoto/LemonSeed

В Куюргазинском районе Башкирии произошёл страшный эпизод, достойный фильма ужасов. Сатанист съел сердце пожилого мужчины, потому что его об этом попросили тёмные силы.
По словам мужчины по имени Эркинджон, он заключил договор с самим дьяволом, чтобы избавиться от заболевания сердца, которым страдал с детства. По условиям контракта он должен был убить человека, который также знается с нечистой силой, передаёт телеграм-канал Mash Batash. Жертвой стал пожилой сосед сатаниста, которого он давно подозревал в связях с Князем Тьмы.

Эркинджон зашёл к нему в дом, три раза ударил дедушку топором, а потом вырезал у него орган кровоснабжения. Поедать сердце пенсионера мужчина начал тут же, на остановке около дома. Недоеденное он отдал полумёртвой от страха бабушке, ожидавшей автобус, и попросил похоронить. Каннибала задержали и поместили под стражу на два месяца. Он уже во всём сознался.

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#пенсионер
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Экс-полицейский годами истязал дочь из-за оценок и получил условный срок
В Башкирии экс-полицейский отделался условным сроком за избиения 13-летней дочки
05 марта 2024, 12:01

Фото: istock / Zinkevych

В Дуванском районе Башкирии бывший сотрудник правоохранительных органов истязал 13-летнюю дочь-спортсменку из-за оценок в школе. Об этом информирует Телеграм-канал Babr Mash.

По данным издания, на работе мужчина был приличным инспектором ДПС, а дома бил дочь за неуспеваемость, невыполнение домашних заданий и «недостаточную вовлеченность в тренировки». Девочка также занималась легкой атлетикой. Родитель регулярно ее бил и девочка приходила в школу с синяками и ссадинами

Свою вину отец не признал. Его приговорили к трем годам и шести месяцев условно с испытательным сроком. Родительских прав его не лишили и девочка продолжит жить с извергом.

Ранее сообщалось, что подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов
05 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/nito100

Сегодня на строительной площадке в жилом комплексе "Лучи" в Солнцево произошла массовая драка трудовых мигрантов, приехавших в Подмосковье на заработки. Видео опубликовали в телеграм-канале Mash.
Вооружённые различными стройматериалами строители ввязались в массовое побоище, чем привлекли к себе внимание местных жителей. В ходе конфликта участники использовали кулаки и металлические трубы. Кроме того, шум от криков мигрантов в ходе выяснения отношений разлетелся на целый квартал. Как сообщили в Mash, в ходе драки травмы получили по меньшей мере три человека.

На место происшествия оперативно приехали скорая помощь и полиция для того, чтобы успокоить разбушевавшихся строителей и оказать медицинскую помощь пострадавшим. Зачинщиков массовой драки пока не задержали.

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