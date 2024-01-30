В Москве няня избила годовалого мальчика и наплевала ему на голову

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Московская няня избила бутылочкой годовалого ребенка и наплевала ему на голову. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник издания рассказала, что 39-летняя многодетная мать захотела нанять себе помощницу, которая будет иногда заниматься домашними делами. Женщина проявила себя достойно, после чего семья решила сделать ее няней.
За день няне платили по 5 тысяч рублей. Отмечается, что договор не составлялся.
Москвичка обратилась к правоохранителям с заявлением.
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