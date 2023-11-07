В Москве отец жестоко избил 11-летнюю дочь за физкультурную форму

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В Москве отец жестоко избил 11-летнюю дочь за то, что девочка не переоделась после урока физкультуры, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось в московском районе Южное Бутово.
41-летний отец позвонил своей 11-летней дочери по видеосвязи и увидел, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочка ходила в спортивной форме на уроке в классах. Отец сразу пообещал задать ей дома трёпку.
Как и обещал, мужчина выпорол девочку ремнём, однако, затем в ход пошли и кулаки. В результате, школьница попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и ноги.
Отмечается, что девочка живёт вместе с отцом. Её родители разведены. Она жаловалась родственникам, что папа часто наказывает её, однако, никто не обращал на это внимание.
Сейчас дело находится под контролем правоохранительных органов.
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41-летний отец позвонил своей 11-летней дочери по видеосвязи и увидел, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочка ходила в спортивной форме на уроке в классах. Отец сразу пообещал задать ей дома трёпку.
Отмечается, что девочка живёт вместе с отцом. Её родители разведены. Она жаловалась родственникам, что папа часто наказывает её, однако, никто не обращал на это внимание.
Сейчас дело находится под контролем правоохранительных органов.
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Евгения Парфентьева