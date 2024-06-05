В Москве полуголый мужчина кинулся под машину, а затем прыгнул в реку

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Необычный инцидент произошёл сегодня, 5 июня, в центре столицы. Полуголый мужчина сначала атаковал автомобиль, а потом прыгнул в Москву-реку и уплыл.
Как рассказал полицейским водитель машины, он только что начал движение на светофоре на Народной улице. Внезапно ему на капот бросился неизвестный мужчина. Из одежды на нём были шорты, передаёт телеграм-канал Baza. Водитель резко затормозил. Мужчина, выкрикивая что-то нечленораздельное, отбежал в сторону, по-видимому, не получив никаких повреждений.
После этого полуголый экстремал направился в сторону реки и прыгнул в воду. Он довольно быстро переплыл реку и вышел на противоположном берегу уже без шорт. По мнению водителя, незнакомец был в состоянии изменённого сознания.
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Александр Бойцов