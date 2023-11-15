В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

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Школьница из Москвы едва не стала инвалидом, упав с лошади во время занятий по конному спорту, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 30 октября пятиклассница приехала на очередную тренировку по конному спорту в клуб Ellhorse на базе КСК ЦСКА. Её сопровождала няня.
В момент тренировки, лошадь начала бешено скакать галопом. Девочка растерялась и вылетела из седла на одном из поворотов. В это время тренер, которая должна была находиться рядом с ребёнком на манеже, сидела на трибуне. После падения она подбежала к ученице и попыталась её поднять, чего делать категорически нельзя.
В результате, девочка едва не стала инвалидом. У неё диагностировали перелом четырёх позвонков, теперь ей придётся заново учиться сидеть и ходить.
Отмечается, что после случившегося тренер просто заблокировала мать девочки во всех мессенджерах.
Сейчас в случившемся разбирается полиция.
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В момент тренировки, лошадь начала бешено скакать галопом. Девочка растерялась и вылетела из седла на одном из поворотов. В это время тренер, которая должна была находиться рядом с ребёнком на манеже, сидела на трибуне. После падения она подбежала к ученице и попыталась её поднять, чего делать категорически нельзя.
Отмечается, что после случившегося тренер просто заблокировала мать девочки во всех мессенджерах.
Сейчас в случившемся разбирается полиция.
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Евгения Парфентьева