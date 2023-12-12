В Москве раскрыта схема по торговле новорожденными детьми

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В Москве раскрыта преступная схема по торговле новорождёнными детьми. Об этом сообщили в столичном управленим СК России.
«Схему раскрыли во время расследования дела Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых были ей неродными», — передает RT сообщение ведомства.
Согласно сообщению, некие благотворительные фонды работали с девушками, которые хотели избавиться от своих детей. Причем фонды даже размещали таргетированную рекламу своих услуг в сети. Они приглашали беременных женщин в Москву и делали им липовые справки о наличии патологий, благодаря которым им позволяли сделать аборты на поздних сроках беременности.
Таким образом, по предварительным подсчетам, минимум 13 детей были «приобретены» Юлией и Натальей по данной схеме.
Напомним, мать 15 детей из Люберец оказалась им не родной. Она не родила ни одного из них и не взяла из детского дома. К томцу же, документы всех несовершеннолетних - поддельные. 12 детей из 15 являются инвалидами.
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Элина Позднякова