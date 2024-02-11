В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова

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Пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что еще 12 воспитанников с симптомами находятся под наблюдением медиков. Сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
В настоящее время выдано предписание о приостановлении работы пищеблока. Все проживающие в учреждении дети будут осмотрены врачами.
Ранее сообщалось, что 16 учеников одной из школ Кировской области госпитализированы в больницу с отравлением. Предварительно, дети отравились пловом из школьной столовой, который был приготовлен по неправильной технологии.
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Екатерина Коршунова