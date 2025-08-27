В Москве суд оштрафовал инженера за гибель человека в лифте на станции «Чухлинка»
Суд вынес приговор по делу о гибели пассажира на железнодорожной станции «Чухлинка» в феврале 2023 года. Бывший главный инженер компании, обслуживавшей подъёмную платформу, признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Как установило следствие, трагедия произошла из-за ненадлежащего технического обслуживания и ремонта лифта для маломобильных граждан. Сотрудники компании, допущенные к работе, не имели необходимой квалификации и документов.
По данным ведомства, в феврале 2023 года 65-летний мужчина нажал на кнопку вызова лифта на первом этаже станции и вошёл в шахту. В этот момент дверь заблокировалась, а платформа начала движение вниз и придавила пассажира. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал инженера виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.