В Москве суд оштрафовал инженера за гибель человека в лифте на станции «Чухлинка»

27 августа 2025, 16:10

Московский суд назвал виновного в трагедии с лифтом, унесшей жизнь пенсионера

Фото: Istock/BCFC

Суд вынес приговор по делу о гибели пассажира на железнодорожной станции «Чухлинка» в феврале 2023 года. Бывший главный инженер компании, обслуживавшей подъёмную платформу, признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.





Как установило следствие, трагедия произошла из-за ненадлежащего технического обслуживания и ремонта лифта для маломобильных граждан. Сотрудники компании, допущенные к работе, не имели необходимой квалификации и документов.



По данным ведомства, в феврале 2023 года 65-летний мужчина нажал на кнопку вызова лифта на первом этаже станции и вошёл в шахту. В этот момент дверь заблокировалась, а платформа начала движение вниз и придавила пассажира. Мужчина скончался на месте от полученных травм.



Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал инженера виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

