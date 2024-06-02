В Москве трёхлетняя девочка выпала из окна девятого этажа

Фото: istockphoto/dzika_mrowka
Трёхлетняя девочка выпала из окна девятого этажа, опёршись на москитную сетку. Она проживает в квартире на Реутовской улице в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Малышка, к счастью, выжила после падения с такой высоты. Родителей в тот момент рядом не было. Сейчас девочка госпитализирована с множественными травмами. Надзорное ведомство инициировало процессуальную проверку по факту происшедшего с целью выяснения причин и обстоятельств случившегося.
Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям с призывом не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или там, где ребёнок может самостоятельно его открыть. Следует убрать от окон мебель, чтобы малыш не мог залезть на подоконник. Москитная сетка ни в коем случае не предохраняет от падения.
Читайте также:
В Парголово из окна 20 этажа выпала 8-летняя девочка
Пятилетняя девочка выпала из окна с седьмого этажа
Четырёхлетняя девочка выпала из окна шестого этажа в Москве
Александр Бойцов