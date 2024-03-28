В Москве у метро Белорусская пара на элетросамокате попала под машину

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У метро Белорусская пара на электросамокате попала под машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что парень и девушка ехали на одном электросамокате. В момент, когда они выехали на пешеходный переход, их сбил автомобиль.
По информации очевидцев, водитель машины притормозил перед пешеходным переходом, в то время как молодые люди на электросамокате ехали на высокой скорости. Уточняется, что у пары не зафиксировано тяжелых травм. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС.
Ранее сообщалось, что в столице 11-летний ребенок мчался на высокой скорости на электросамокате по парку Кузьминки и врезался в другого самокатчика. Мальчика госпитализировали.
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По информации очевидцев, водитель машины притормозил перед пешеходным переходом, в то время как молодые люди на электросамокате ехали на высокой скорости. Уточняется, что у пары не зафиксировано тяжелых травм. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС.
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Екатерина Коршунова