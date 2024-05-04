В Москве участники потасовки устроили стрельбу на Коровинском шоссе

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В Москве на Коровинском шоссе в ходе бытового конфликта произошла стрельба, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя столичного МВД.
Инцидент произошел около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями. Конфликт начался как бытовой, но затем перерос в потасовку, отметили в полиции.
Один из участников предположительно совершил выстрел из травматического оружия и скрылся. Обошлось без пострадавших. Двоих участников инцидента удалось сразу задержать и доставить в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Третий был объявлен в розыск. Вскоре его также поймали.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).
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Один из участников предположительно совершил выстрел из травматического оружия и скрылся. Обошлось без пострадавших. Двоих участников инцидента удалось сразу задержать и доставить в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Третий был объявлен в розыск. Вскоре его также поймали.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).
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Артем Кузьмин