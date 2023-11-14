В Москве в хостеле обнаружили трупы мужчин

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В столичном хостеле обнаружили тела 44-летнего и 41-летнего мужчин.
Об этом сообщает столичная прокуратура.
Точная причина смерти погибших станет известна после судебно-медицинской экспертизы. В данный момент Тимирязевская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Курской области мужчина зарезал всю свою семью. ЧП случилось около 5:00 утра 13 ноября в хуторе Сеймский.
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«На телах видимых телесных повреждений нет», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Курской области мужчина зарезал всю свою семью. ЧП случилось около 5:00 утра 13 ноября в хуторе Сеймский.
«В своём доме мужчина убил родственников, ударив их всех ножом в шею», - сообщил собеседник.По информации СМИ, 42-летний мужчина встретил свою супругу с ночной смены. Он стал намекать ей на интимную близость, однако, она отказалась, сославшись на головную боль. Из-за отсутствию секса в семье разгорелся скандал.
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Мария Фирсова