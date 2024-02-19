Фото: iStock/Akintevs
В Москве возбудили уголовное дело за порчу мемориальных табличек в одном из городских парков, об этом сообщает Следственный комитет столицы в своём Telegram-канале.
Следователи узнали о порче мемориала по фотографиям из средств массовой информации.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».
Подозреваемых в совершении этого преступления разыскивают.
Читайте также:
В Кургане суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня, на 2 млн руб
РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»
За осквернение георгиевских лент теперь можно получить 5 лет колонии или штраф до 5 млн рублей
«По данным следствия, несколько человек, находясь в одном из парков, расположенных в Новой Москве, повредили мемориальные таблички», — сообщили представители СК.
Подозреваемых в совершении этого преступления разыскивают.
Читайте также:
В Кургане суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня, на 2 млн руб
РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»
За осквернение георгиевских лент теперь можно получить 5 лет колонии или штраф до 5 млн рублей
Евгения Парфентьева