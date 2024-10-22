В Москве задержали педагога, которая годами совращала 12-летних учениц

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В Москве задержали педагога по вокалу, которая годами совращала 12-летних учениц. Об этом пишет KP.RU
44-летняя учительница работала в детских секциях нескольких столичных ДК и была на хорошем счету у руководства и у родителей учащихся. В противоправных действиях в отношении несовершеннолетних ее заподозрили коллеги, которые обратились в правоохранительные органы.
Отмечается, что преподавательница вела себя странно во время групповых выездов на концерты в другие города. По словам коллег женщины, она ночевала не с другими педагогами, а с ученицами, одна из которых случайно рассказала о подозрительном интересе к себе со стороны учительницы.
Во время общения с другими девочками было установлено, что таких случаев множество. В результате преподаватели обратились в полицию.
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Отмечается, что преподавательница вела себя странно во время групповых выездов на концерты в другие города. По словам коллег женщины, она ночевала не с другими педагогами, а с ученицами, одна из которых случайно рассказала о подозрительном интересе к себе со стороны учительницы.
Во время общения с другими девочками было установлено, что таких случаев множество. В результате преподаватели обратились в полицию.
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Екатерина Коршунова