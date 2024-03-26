В Москве задержали сотрудниц Центра помощи мигрантам за фиктивные браки с приезжими

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В Москве задержали четырёх сотрудниц Центра помощи мигрантам задержали за то, что они организовали фиктивные браки с приезжими из Таджикистана и других стран СНГ, так они помогали им получить вид на жительство в России. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, трое из задержанных искали иностранцев, брали с них деньги и придумывали, как можно сыграть фиктивную свадьбу. Четвертая задержанная исполняла роль невесты.
Чтобы не привлекать внимание к своей деятельности женщины создали фирму «Группа компаний «Контакт» с вывеской «Центр помощи мигрантам». За свадьбу с жениха они брали до одного миллиона рублей. Невеста получала за подпись 200 тысяч рублей.
Однако схема преступник попала в поле зрения полиции. Сейчас все они задержаны. Им грозит до семи лет лишения свободы.
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Чтобы не привлекать внимание к своей деятельности женщины создали фирму «Группа компаний «Контакт» с вывеской «Центр помощи мигрантам». За свадьбу с жениха они брали до одного миллиона рублей. Невеста получала за подпись 200 тысяч рублей.
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Элина Позднякова