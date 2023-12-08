В Москве задержан мужчина, чьим забытым в каршеринге шприцем укололась девочка

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На западе Москвы правоохранители задержали мужчину, который потерял в машине каршеринга шприц с мефедроном. Тогда, четыре месяца назад, случайную инъекцию получила 10-летняя девочка.
Однако спустя четыре месяца в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний мужчина. Выяснилось, что наркоман являлся арендатором машины каршеринга и употребил в ней мефедрон. После этого он оставил шприц на заднем сидении автомобиля. Впоследствии на иголку практически села маленькая девочка. Расследование уголовного дела продолжается.
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Александр Бойцов