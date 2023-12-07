В Невадском университете Лас-Вегаса произошла стрельба, есть погибшие

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В Невадском университете американского города Лас-Вегаса произошел инцидент со стрельбой, имеются погибшие. По данным местных СМИ и журналистов, есть как минимум один погибший, несколько человек ранены, сообщает ТАСС 7 декабря.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).
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Артем Путинцев