В нижегородской колонии в тайнике нашли более сотни телефонов и сим-карт

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области
В исправительной колонии в Нижегородской области нашли крупную партию запрещенных предметов, включая более сотни сотовых телефонов, сим-карт и флешек. Как сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, все эти предметы спрятали в баллоны из-под пропана.
«Сотрудники ИК-6 ночью с 22 на 23 апреля 2024 года обнаружили склад с запрещенными предметами, спрятанными в бытовых баллонах пропана. При распиле баллонов были изъяты 130 сотовых телефонов, 115 SIM-карт, 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, зажигалки, дрожжи, флеш-карты, адаптеры, 10 гарнитур для сотовых телефонов, зарядные устройства, комплектующие для сотовых телефонов и прочие запрещенные предметы, которые запрещено хранить и использовать в учреждениях уголовно-исправительной системы», — говорится в сообщении.Сотрудники оперативного отдела колонии выявили организаторов канала поставки запрещенных предметов, проводится проверка. Как отметили в ведомстве, это одна из крупнейших партий запрещенных предметов, которую удалось обнаружить сотрудникам ФСИН за последние годы.
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Артем Кузьмин