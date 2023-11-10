В Нижегородском лесу нашли схрон мефедрона на сто миллионов рублей

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В Починковских лесах Нижегородской области нашли самый крупный схрон мефедрона в истории, об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По информации СМИ, координаты «клада» правоохранителям раскрыл один из задержанных наркокурьеров. Полицейские отправилась на указанную точку и обнаружили там странным образом поваленные березы, а под ними - три мешка из под строительного мусора, в которых бережно были спрятаны маленькие сверточки с наркотиками.
Отмечается, что в лесу спрятали наркотики на сумму около ста миллионов рублей.
Владельца ловко скрытого мефедрона разыскивают правоохранительные органы.
Ранее в Перми задержали голого мужчину, который с двумя ножами ворвался в магазин. Выяснилось, что мужчина был уверен, что за ним кто-то гонится. Прямо перед тем, как его стали посещать эти навязчивые мысли, он нашёл на улице закладку с наркотиками.
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Отмечается, что в лесу спрятали наркотики на сумму около ста миллионов рублей.
Ранее в Перми задержали голого мужчину, который с двумя ножами ворвался в магазин. Выяснилось, что мужчина был уверен, что за ним кто-то гонится. Прямо перед тем, как его стали посещать эти навязчивые мысли, он нашёл на улице закладку с наркотиками.
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Евгения Парфентьева