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В Новосибирске бойца ММА подозревают в убийстве женщины и её дочери

28 января 2024, 17:21
Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk

Главным подозреваемым в убийстве 39-летней женщины и её малолетней дочери в Новосибирске является боец смешанных единоборств Фарход Р.
Об этом пишет издание Сиб.фм, ссылаясь на источник. Сообщается, что мужчина собирался уехать в Узбекистан, но был задержан в Казахстане. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Задержанный до этого легально работал в такси, зарегистрировал ИП. А в 2021 году украл у пассажира телефон и получил штраф 10 тысяч рублей.


Напомним, жительница Новосибирска купила машину, стоимость которой превышала 1,5 млн рублей, а потом пропала вместе со своей малолетней дочерью. Пресс-служба регионального главка МВД уточняет, что в покупке машины женщине помогал 31-летний мужчина. После сделки он покинул РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». О задержании подозреваемого сообщили 27 января.

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#убийство
#новости
#происшествие
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Парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки в Балашихе
Полиция ищет парашютиста, спрыгнувшего с балкона в Балашихе
28 января 2024, 17:18

Фото: iStock/blinow61

Полицейские разыскивают парашютиста, который спрыгнул с балкона многоэтажки в Балашихе. Об этом пресс-служба главного управления МВД РФ сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне вечером, в районе 22:20, в полицию Балашихи поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что стала свидетельницей прыжка мужчины с балкона многоэтажки. После этого, по её словам, у него раскрылся парашют и приземление прошло успешно.

Сотрудники МВД проводят проверку и устанавливают личность парашютиста. Затем его действиям будет дана правовая оценка и принято решение, согласно законодательству РФ.

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#балашиха
#происшествия
#полиция
#розыск
#проверка
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В Подмосковье 11-летняя школьница отдала мошенникам более 275 тысяч рублей
В Подмосковье школьница отдала мошенникам 275 тыс руб для спасения бабушки
28 января 2024, 17:02

Фото: iStock/Diy13

В Подмосковье 11-летняя школьница ради спасения попавшей в беду бабушки отдала мошенникам более 275 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что девочке позвонили с незнакомого номера. Она взяла трубку и услышала свою бабушку, которая сообщила, что попала в аварию и теперь может попасть в тюрьму.

Затем с ребёнком связался «следователь», который сообщил, что для бабушки необходимо собрать постельное бельё, два полотенца и немного денег. Девочка в панике собрала всё необходимое, положив в посылку 250 тысяч рублей и 287 долларов своих родителей, после чего передала всё курьеру.

Вечером она рассказала о произошедшем отцу, который сразу понял, что девочка попалась под влияние мошенников. Он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мошенникам удалось подделать голос бабушки и развести школьницу. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, по которой им грозит до шести лет лишения свободы.

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#мошенники
#подмосковье
#школьник
#деньги
#родители
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Вандалы испортили портреты жертв Холокоста на выставке в Лейпциге
Вандалы разрисовали маркерами портреты жерт Холокоста на выставке в Лейпциге
28 января 2024, 16:41

Фото: iStock/picturesd

Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв Холокоста, представленные на памятной выставке в Лейпциге. Об этом сообщает пресс-служба полиции немецкой федеральной земли Саксония.
Согласно отчёту полиции, неизвестные испортили шесть изображений. Для этого они использовали зелёные и чёрные маркеры.

Нанесённый ущерб составил 1500 евро. Полиция проводит расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни и повреждении имущества.

Отмечается, что подобные инциденты в этот же день наблюдались в других районах Лейпцига.

Ранее сообщалось, что в Париже экоактивисты залили супом знаменитое полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

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#германия
#вандализм
#память
#история
#картины
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Иранские ВМС захватили танкер с контрабандным топливом
28 января 2024, 16:37

Фото: iStock/Dikuch

Иранскими военно-морскими силами корпуса стражей исламской революции захвачен танкер с контрабандным топливом.
ТАСС пишет, что о случившемся рассказал командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград. По его словам, судно с 2млн литров контрабандного топлива шло под флагом одного из государств Океании. Судно было под разведывательным наблюдением с момента дозаправки.

Как только борт вышел в оперативный район ВМС Ирана, стражи захватили его. Захват судна бойцы КСИР произвели по решению суда.
14 членов экипажа танкера задержали и передали в правоохранительные органы страны.

Ранее танкер, принадлежащий одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров компании Trafigura, был атакован хуситами в акватории Красного моря, после чего загорелся. Инцидент произошёл в Аденском заливе.

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#иран
#море
#новости
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Гендиректор «Известий» Тюлин прокомментировал нападение на журналистов
Гендиректор «Известий» Тюлин заявил, что нападение на журналистов – преступление
28 января 2024, 14:55

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Гендиректор МИЦ «Известия», заместитель гендиректора НМГ Владимир Тюлин назвал преступлением воспрепятствование работе журналистов, деятельность которых регламентирована законом. Об этом сообщает пресс-служба издания.
Накануне вечером на корреспондента и оператора «Известий» напали на семинаре блогера. Это произошло после того, как съёмочная группа представила издание, от лица которого ведёт съёмку. ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Тюлин подчеркнул, что нападение на журналистов приравнивается к насилию в отношении представителей закона. Он выразил надежду, что виновники произошедшего в скором времени понесут наказание.

Гендиректор агентства поблагодарил правоохранительные органы за оперативную реакцию на произошедшее.

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#журналисты
#нападение
#следственный комитет
#проверка
#подмосковье
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В Ингушетии завели дело после смерти пятилетнего ребёнка с признаками отравления
28 января 2024, 14:40

Фото: iStock/Dzurag

В Ингушетии возбудили уголовное дело после смерти пятилетней девочки, которую госпитализировали с признаками химического отравления. Об этом сообщило управление СК РФ по республике.
Отмечается, что 26 января в детскую республиканскую клиническую больницу поступила пятилетняя девочка из Назрани. У неё были обнаружены признаки химического отравления. На следующие сутки она скончалась.

Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Согласно этой статье, виновнику произошедшего грозит до двух лет тюрьмы.

В настоящее время проводится проверка и выясняются причины произошедшего.

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#следственный комитет
#ребёнок
#отравление
#госпитализация
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Пассажирский самолет не смог вылететь в Москву из-за отказа генератора
28 января 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Chalabala

Пассажирский самолет не вылетел из Новокузнецка в Москву из-за проблем с двигателем.
Aviaincident пишет, что в воскресенье, 28 января, в 4:40 по мск борт вернулся на стоянку после буксировки из-за отказа генератора первого двигателя.

Ранее самолёт турецкой авиакомпании Pegasus совершил экстренную посадку в Анталье из-за криков о помощи из багажного отделения. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.

Лайнер выполнял рейс из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. В какой-то момент из багажного отсека донеслись крики о помощи. Пилоты приняли решение экстренно приземлиться в аэропорту Антальи.

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#самолет
#москва
#происшествие
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СКР возбудил дело после нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча
После нападения на журналистов на семинаре коуча Тлиашиновой возбуждено дело
28 января 2024, 14:10

Фото :istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Следственный комитет России возбудил дело после нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову и оператора, которое произошло во время семинара блогера в подмосковных Химках.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении СКР по Московской области. Дело возбудили по части 3 статьи «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» УК РФ.

Сообщается, что журналистку в одних носках выгнали на улицу, а оператору сломали камеру и отобрали флешку. После чего на улице на Графчикову напали охранник и два помощника Инны Тлиашиновой.

Один из помощников оскорблял журналистку, отбирал телефон, а потом начал душить женщину. Графчикова получила множественные ссадины и ушибы рук и ног, гематому в лобно-височной области, а также ушибы мягких тканей головы. У журналистики диагностировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Инна Тлиашинова является психологом, автором онлайн-проекта «Мастер разборов». По её словам, методика её авторства помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и улучшить материальное положение. В числе клиентов Тлиашинова называет артиста Филиппа Киркорова и продюсера Яну Рудковскую.

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#новости
#происшествие
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В Стамбуле во время нападения на католическую церковь погиб человек
28 января 2024, 13:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Стамбуле погиб человек в результате вооруженного нападения на католическую церковь во время молитвы.
В Стамбуле во время нападения на католическую церковь погиб человек Об этом рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X. СМИ изначально писали об одном раненом.

Нападение произошло 28 января в 11:40 (время совпадает с мск) в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере Стамбула). Нападавших было двое. На них были надеты маски.

Ерликая объявил о начале полного расследования нападения. В данный момент разыскивают злоумышленников.

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#турция
#церковь
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