В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами

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В Хабаровске был проведен рейд в общежитии после избиения мигрантами двух студентов вуза. В настоящее время заведено дело, решается вопрос о заключении хулиганов в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следственного управления, студентов ТОГУ избили в общежитии вуза 28 ноября вечером.
Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство по мотивам национальной ненависти) УК РФ.
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«Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ РФ по Хабаровскому краю, УМВД РоФ по Хабаровскому краю при поддержке ОМОН «Амурский» Росгвардии проведены процессуальные действия в общежитии, 27 мигрантов опрошены. Выявлены трое подозреваемых», — проинформировали в региональном СУ СК.
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Диана Аванесян