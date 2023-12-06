В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами

В Хабаровске был проведен рейд в общежитии после избиения мигрантами двух студентов вуза. В настоящее время заведено дело, решается вопрос о заключении хулиганов в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.