В Одессе взорвали автомобиль местного нациста, пострадали он сам и его жена

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В селе Гвардейском в черте Одессы вечером 19 февраля был взорван автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Как сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики, речь идёт об активисте Украинской добровольческой армии (одно из подразделений запрещённого в России «Правого сектора»*) Альберте Кручинине и его жене. Сейчас за их жизнь борются врачи.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, Альберт Кручинин отличился тем, что неоднократно срывал памятные мероприятия, посвященные жертвам пожара в Доме Профсоюзов, а также насмехался над ними.
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*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
Артем Путинцев