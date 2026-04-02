В одном регионе России рухнула водонапорная башня

02 апреля 2026, 22:57

В Ивановской области рухнула водонапорная башня и оставила село без воды

В Ивановской области из-за падения водонапорной башни без водоснабжения остались более 800 домов. Как сообщает газета «Гудок», инцидент произошёл ночью в селе Палех на улице Льва Толстого.