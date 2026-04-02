В одном регионе России рухнула водонапорная башня
В Ивановской области из-за падения водонапорной башни без водоснабжения остались более 800 домов. Как сообщает газета «Гудок», инцидент произошёл ночью в селе Палех на улице Льва Толстого.
В результате обрушения воду отключили в 823 зданиях, включая многоквартирные жилые дома. Первые обращения от жителей начали поступать в администрацию уже в шесть утра.
Прибывшие на место аварийные службы «Водоканала» оперативно переподключили насосы через частотный преобразователь, что позволило возобновить подачу воды. Однако на окраине посёлка напор пока остаётся сниженным.
Изначально реконструкцию и замену башни планировали провести только в 2027 году. Теперь проблему предстоит решить в ускоренные сроки. Судьба конструкции определится к лету — либо башню восстановят, либо вместо неё установят другие резервуары для воды.
