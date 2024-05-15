«В опасном для жизни состоянии»: появились данные о раненом премьере Словакии





Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook*. Также отмечается, что следующие несколько часов «будут определяющими». Автоперевод социальной сети пишет, что Фицо «был убит», однако это не так.Ранее в СМИ заявили о ранении Роберта Фицо в ходе стрельбы. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Выстрелы раздались после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к населению. Его экстренно доставили в медицинское учреждение.Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии ФицоМаргарита Симоньян отреагировала на информацию о ранении премьера СловакииГотовившего покушение на президента Словакии украинца задержали в Чехии* Запрещён в РФ.