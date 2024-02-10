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В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе

Shot: в Петербурге обезвредили взрывное устройство на металлургическом заводе
10 февраля 2024, 13:02
Фото: iStock/aerogondo

Фото: iStock/aerogondo

На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что практически два килограмма взрывчатки с ручным детонатором находились в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода. Согласно информации источника, место обнаружения бомбы было оцеплено.

Всех людей эвакуировали. Место, где обнаружили взрывное устройство, не попадает под обзор камер видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кто пронес пакет на территорию. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.


Ранее сообщалось, что Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы. Об этом заявляло ФСБ.

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#фсб
#теракт
#сотрудники
#бомба
#взрывчатка
#санкт-петербург
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Американец забил до смерти дочь, разрубил и принес по частям на работу
NYP: Повар из США убил и разрубил свою дочь, а затем принёс по частям в ресторан
10 февраля 2024, 07:18

Фото: iStock/Spoorloos

34-летний Адам Монтгомери ещё в 2019 году забил до смерти свою 5-летнюю дочь, а затем расчленил и отнес отрубленные части тела в ресторан, где он работал. Об этом 10 февраля пишет The New York Post со ссылкой на сообщение прокуратуры
Как сообщили прокуроры, малышка Хармони пропала без вести в 2019 году, но полиция узнала об этом только два года спустя. Его бывшая жена Кайла рассказала правоохранителям, что Адам несколько раз ударил Хармони после того, как она дважды попала в аварию в их семейной машине, где все Монтгомери жили после выселения из дома. Затем он купил пилу и арендовал грузовик, чтобы избавиться от тела, полагая, что ему удастся скрыться, если убитую девочку не найдут

Мужчина, работавший поваром и посудомойщиком в одном из ресторанов Нью-Гэмпшира, во время своей смены оставлял части тела дочери в морозильной камере рядом с едой

«Он регулярно приносил это с собой на работу и хранил в морозильной камере <...> Люди видели, как он приносил это туда и обратно. Они и представить себе не могли, что было в том пакете», — сказал прокурор Кристофер Ноулз.

Адам прятал тело своей дочери в самых разных местах: в багажнике машины друга, холодильнике в доме своей тещи, морозильной камере и даже в вентиляционном отверстии на потолке в приюте для бездомных.

Cейчас Монтгомери отбывает более чем 30-летний тюремный срок по обвинению в хранении оружия. В 2022 году он не признал себя виновным в убийстве своей дочери, надругательстве над трупом, нападении и подтасовке показаний свидетелей, и обвинил свою жену во лжи, чтобы защитить себя.

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#сша
#убийство
#дети
#прокуратура
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В небе над Брянской областью были перехвачены три украинских дрона
Минобороны заявило о перехвате трёх украинских БПЛА над Брянской областью
10 февраля 2024, 07:05

Фото: iStock/Zloyel

Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены три беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#минобороны рф
#бпла
#украина
#брянская область
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Патрульный на Украине попытался пересечь границу в костюме водолаза
«Страна»: Украинский патрульный попытался пересечь границу в водолазном костюме
10 февраля 2024, 04:05

Фото: iStock/zabelin

Украинский патрульный попытался пересечь границу через реку в водолазном костюме, сообщает издание «Страна», ссылаясь при этом на бывшего народного депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.
По словам народного избранника, 19-летний патрульный из украинского города Лубны попытался сбежать из страны через реку Тису. В итоге, его выловили в реке в водолазном костюме с трубочкой и посадили в изолятор временного содержания.

Игорь Мосийчук связывает произошедшее с бунтом полка спецназначения полиции Днепропетровской области. Накануне полк спецназа отказался от отправки на фронт. За это подразделение расформировали и записали всех в штурмовики.

Ранее,депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором будет уточняться призыв на службу заключённых.

Несколько дней назад, Вижницком районе Черновицкой области Украины, буквально в нескольких метрах от Румынии пограничники заметили трёх граждан Украины, которые пытались сбежать из страны. Чтобы предотвратить побег, им пришлось стрелять в воздух и спускать с поводка собак.

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#граница
#украина
#румыния
#полицейские
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Жертвами флоридской авиакатастрофы стали два человека
CBS: При крушении самолёта во Флориде погибли два человека
10 февраля 2024, 03:44

Фото: iStock/icholakov

По предварительным данным, два человека погибли в результате крушения самолета во Флориде, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Ранее «Радио 1» сообщало, что частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75.

Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.

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#сша
#погибшие
#самолет
#крушение
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Басманный суд арестовал крымского бизнесмена Азарова за мошенничество
ТАСС: Крымского бизнесмена Дениса Азарова арестовали за мошенничество
10 февраля 2024, 03:06

Фото: iStock/Andrey_Mikhaylov

Бизнесмен Денис Азаров, экс-гендиректор угольных предприятий Ростовской области, отправлен на два месяца в СИЗО решением Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия и в отношении Азарова Дениса Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 8 апреля 2024 года», ― сказано в заявлении столичной пресс-службы судов общей юрисдикции.

Азаров является фигурантом уголовных дел о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмен был генеральным директором двух ростовских угольных предприятий, которые Владимир Путин разрешил продать.

Напомним, что в январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продаже предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит». Ранее они принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову и российской организации «Лучшее решение».

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#суд
#мошенничество
#бизнесмен
#арест
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Частный самолёт Bombardier разбился во Флориде, причины устанавливаются
Mash: Около Неаполя во Флориде разбился частный самолёт Bombardier Challenger
10 февраля 2024, 00:38

Фото: iStock/Nimdamer

Частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash cо ссылкой на местные СМИ.
ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75. Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.



На борту могли находиться до 12 человек, их судьба пока неизвестна.

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#сша
#крушение
#самолет
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В Петербурге сотни квартир сидят без тепла из-за прорыва трубы с кипятком
SHOT: В Cанкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком, без тепла более 500 квартир
10 февраля 2024, 00:04

Фото: iStock/Dima_Berlin

Более пяти сотен квартир остались без тепла из-за коммунальной аварии в Санкт-Петербурге, после того, как в Василеостровском районе города прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, после того, как труба лопнула сегодня вечером во дворе одного из домов на улице Кораблестроителей, мощный поток горячей воды пробил асфальт. В итоге его куски разлетелись по округе, побив несколько автомобилей.



Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Участок трубопровода ремонтируют, работы закончат к 6 утра. В зоне дефекта припаркованы автомобили. Любой реальный ущерб обещают возместить.

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#санкт-петербург
#аварии
#трубы
#горячая вода
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Патрульный катер Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины
Минобороны: Уничтожен направлявшийся к Крыму украинский безэкипажный катер
09 февраля 2024, 23:44

Фото: iStock/bbsferrari

Патрульный катер Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер военно-морских сил Украины, следовавший по направлению к Крыму, сообщили в Минобороны России.
Цель была уничтожена около 20:30 мск из штатного вооружения в районе юго-западной части акватории Чёрного моря, пояснили в российском военном ведомстве.

Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безэкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#черноморский флот
#всу
#украина
#дрон
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Очевидцы сообщили о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы
Baza: На юго-востоке Москвы упал лифт с женщиной внутри
09 февраля 2024, 21:23

Фото: istock / alex_u

На юго-востоке Москвы рухнул лифт с женщиной внутри. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в доме на Краснодарской улице. Как сообщили свидетели, состояние пострадавшей точно неизвестно, но они отмечают, что она подает признаки жизни. На место происшествия выехала бригада скорой помощи и спасатели. Подробности уточняются.

До этого сообщалось, что у жительницы Башкирии забрали дочь, которую она на протяжении нескольких лет держала взаперти. Женщина запрещала ей ходить в образовательные и медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#спасатели
#лифт
#инцидент
#происшествия
#женщины
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