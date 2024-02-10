В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе

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На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что практически два килограмма взрывчатки с ручным детонатором находились в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода. Согласно информации источника, место обнаружения бомбы было оцеплено.
Всех людей эвакуировали. Место, где обнаружили взрывное устройство, не попадает под обзор камер видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кто пронес пакет на территорию. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы. Об этом заявляло ФСБ.
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Всех людей эвакуировали. Место, где обнаружили взрывное устройство, не попадает под обзор камер видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кто пронес пакет на территорию. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Екатерина Коршунова