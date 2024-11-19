В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела

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В одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга сын мигрантов ударил мальчика ногой в лицо и поплатился. Школьник стал фигурантом уголовного дела, передает «Фонтанка».
Уточняется, что учащийся в маске со значком Nike ударил мальчика, который сидел в коридоре. Последний не успел опомниться и ответить, как сразу же получил пощечину.
Правоохранители после просмотра ролика установили, что инцидент действительно произошел в одной из школ Красносельского района, но каких-либо заявлений по этой ситуации ни от кого не поступало. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области добавили, что сотрудники полиции приняли меры к установлению участников и обстоятельств произошедшего.
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