В Петербурге восьмиклассника задержали за развращение шестиклассницы

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu
Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали ученика восьмого класса одной из школ. Причиной стали развратные действия, которые он предпринимал в отношении шестиклассницы.
Полицейские приехали домой к школьнику и отвезли его в отдел, где объяснили, что поводом к задержанию стал его виртуальный роман с 13-летней девочкой, передаёт телеграм-канал SHOT. Восьмиклассник отправлял ей свои обнажённые фото и требовал от неё того же, что девочка и делала. Пикантная переписка продолжалась до тех пор, пока девочку не спалила мама.
Возмущённая женщина тут же заявила на развратного кавалера в полицию. Против подростка возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Пока его отпустили, так как он сам ещё несовершеннолетний. Правоохранители проводят проверку.
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