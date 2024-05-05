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В Петербурге восьмиклассника задержали за развращение шестиклассницы

05 мая 2024, 11:45
Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали ученика восьмого класса одной из школ. Причиной стали развратные действия, которые он предпринимал в отношении шестиклассницы.


Полицейские приехали домой к школьнику и отвезли его в отдел, где объяснили, что поводом к задержанию стал его виртуальный роман с 13-летней девочкой, передаёт телеграм-канал SHOT. Восьмиклассник отправлял ей свои обнажённые фото и требовал от неё того же, что девочка и делала. Пикантная переписка продолжалась до тех пор, пока девочку не спалила мама.

Возмущённая женщина тут же заявила на развратного кавалера в полицию. Против подростка возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Пока его отпустили, так как он сам ещё несовершеннолетний. Правоохранители проводят проверку.

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#девочка
#мама
Убитый пособник террористов из «Крокуса» покинул РФ после объявления мобилизации в 2022
Диверсант, связанный с терактом в «Крокусе», сбежал из России после мобилизации
05 мая 2024, 09:32

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Предполагаемый пособник террористов из «Крокус Сити Холла» покинул территорию РФ после объявления мобилизации в 2022 году, подробности удалось выяснить РИА Новости.
Напомним, в начале апреля 2024 года стало известно, что в подмосковном Чехове может укрываться Николай Сурнов, который связан со страшным терактом в «Крокус Сити Холле».

3 мая сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили, что агент военной разведки Украины был ликвидирован рядом со схроном в Ленинградской области. Уточнялось, что до этого его пытались задержать в Подмосковье.

РИА выяснило, что Сурнов был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном городе Королёв. По словам его знакомых, после объявления частичной мобилизации в 2022 году он оставил всё и покинул Россию.

По информации ФСБ, Сурнов уехал жить в Литву, а в Россию вернулся в марте 2024 года.

Знакомые жители Подмосковья заявили, что были шокированы новостями о причастности Сурнова к теракту. По их словам, ничего странного за главой гаражного кооператива они никогда не замечали.

Теракт в «Крокус Сити Холл» стал одним из самых страшных событий в истории современной России. По официальным данным, теракт унёс жизни 145 человек.

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#крокус сити холл
#террористы
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Россияне не могут добраться до Черноморских курортов из-за аварии на путях
В Ростовской области на «курортной» ветке товарный поезд сошёл с рельсов
05 мая 2024, 08:48

Фото: iStock/designbydx

В Ростовской области сошёл с рельсов грузовой состав, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария произошла в районе станции Куберле. По какой причине товарный поезд сошёл с рельсов — пока что не уточняется, однако, известно, что в результате случившегося никто не пострадал.

В результате аварии, оказалась полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России. Около 10 поездов задерживаются на 9 часов.

Ремонтникам удалось очистить один путь, поезда начинают отправляться в сторону краснодарского побережья.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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#чёрное море
#поезд
#аварии
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В храме Гроба Господня задержали сотрудника греческой полиции
05 мая 2024, 06:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Израильская полиция задержала греческого полицейского, одного из телохранителей генерального консула Греции, во время церемонии снисхождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает новостной портал neostrategy.gr.
Отмечается, что инцидент произошел на глазах у греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Греческая оппозиция потребовала объяснений. Согласно дипломатическим источникам в Афинах, полицейский был отпущен после вмешательства Министерства иностранных дел Греции.

В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из кувуклии, где он молился о снихождении огня, и начал раздавать его людям в храме.

После этого Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя, в котором пасхальное богослужение провел патриарх Кирилл. На службе также присутствовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

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#греция
#израиль
#задержание
#мид
#полиция
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В США две синагоги эвакуировали из-за угрозы взрывов
NYP: в США две синагоги эвакуировали из-за угрозы взрывов
05 мая 2024, 04:45

Фото: iStock/Maor Winetrob

Две синагоги в Нью-Йорке были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом газете New York Post (NYP) сообщили правоохранительные органы американского города.
Согласно полученной информации, 4 мая в три синагоги поступила угроза взрыва, и две из них были эвакуированы. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в ненависти к евреям и палестинцам.

Политик сослался на протесты, организованные в США в связи с войной в секторе Газа. По словам бывшего президента, протесты проходят потому, что Байден каждый раз «посылает неверный сигнал». Трамп также обвинил Байдена в том, что тот не знает, что творит.

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#палестина
#сектор газа
#джозеф байден
#дональд трамп
#теракт
#взрыв
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ВСУ выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку
04 мая 2024, 23:24

Фото: iStock/maki_shmaki

Украинские войска выпустили 16 артиллерийских снарядов калибра 155 мм по Горловке и Донецку, сообщило во «ВКонтакте» представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в 14:30 был обстрелян Дзержинск, в 17:35 тремя снарядами калибра 155 мм – Никитский район Горловки, в 20:40 Петровский район Донецка.

Ранее украинские войска обстреляли хутор Мухин в Шебекинском городском округе. В результате обстрела хутора Мухин и Панков, а также поселок Первомайск оказались обесточены.

30 марта украинские войска шесть раз обстреляли Горловку с частотой 20 снарядов в час.

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#обстрел
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В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома
На западе Москвы водитель электровелосипеда сбил 8-летнюю девочку и скрылся
04 мая 2024, 22:56

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома, после чего скрылся с места происшествия. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
По предварительной информации, инцидент случился на улице Ярцевская. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу для медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

Прокуратура подчеркивает, что ведется расследование происшествия, и все обстоятельства произошедшего тщательно проверяются в рамках контроля прокуратуры Западного административного округа.

В феврале похожее происшествие произошло в в деревне Путилково Московской области. На ул. Просторной курьер на электровелосипеде сбил девятилетнего школьника, который возвращался домой. После столкновения он протащил мальчика за собой несколько метров.

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В Москве участники потасовки устроили стрельбу на Коровинском шоссе
04 мая 2024, 22:43

Фото: iStock/Prathaan

В Москве на Коровинском шоссе в ходе бытового конфликта произошла стрельба, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя столичного МВД.
Инцидент произошел около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями. Конфликт начался как бытовой, но затем перерос в потасовку, отметили в полиции.

Один из участников предположительно совершил выстрел из травматического оружия и скрылся. Обошлось без пострадавших. Двоих участников инцидента удалось сразу задержать и доставить в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Третий был объявлен в розыск. Вскоре его также поймали.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

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На Ставрополье ребенок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем
04 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Ставропольском край погиб ребенок, которого ударило током во время игры с воздушным змеем. По данному факту проводится проверка, написал в своем Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
По его словам, трагедия произошла, когда змей зацепился за провода ЛЭП. Предварительно правоохранительные органы и медики утверждают, что причиной гибели стало прикрепление воздушного змея к металлическому проводу с высокой проводимостью электричества.

В свете этой трагедии глава округа призвал родителей уделить особое внимание безопасности своих детей, особенно в период летних каникул. Он также призвал обсудить с ними правила безопасного поведения на улице, об опасностях при использовании электроприборов и газового оборудования, и напомнить им о правилах дорожного движения.

Глава округа подчеркнул, что безопасность детей лежит в руках родителей.

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В Ленинградской области завели дело после повреждения воинского мемориала
04 мая 2024, 20:31

Фото: istockphoto/Chalabala

После повреждения мемориала «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщили на официальном сайте ГСУ СК РФ по региону.
«Следственным отделом по городу Кировску Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, согласно статье 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений)», — гласит заявление.
По версии следствия, на территории мемориала «Погибшим солдатам» в лесном массиве Кировского района Ленинградской области, где находится братская могила с захоронением 524 человек, неизвестный лицо повредило один вазон и похитило другой.

В настоящее время ведутся следственные и оперативные действия для выявления личности преступника.

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