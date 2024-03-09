В петербургском аэропорту Пулково грузовик помял крыло самолёта с пассажирами

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный грузовик врезался в самолёт, на борту которого находились пассажиры. У лайнера, готовящегося к взлёту, оказалось повреждено крыло.
Никто из пассажиров, членов экипажа и работников наземных служб в результате столкновения не пострадал. Через некоторое время рейс был отправлен другим бортом. По факту происшествия ведомство инициировало доследственную проверку. По её результатам будут установлены не только причины, приведшие к инциденту, но и размер причинённого материального ущерба.
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Александр Бойцов