В Петрозаводске школьник-сатанист изрезал ножом двух девушек

Накануне, 22 апреля, 15-летний ученик финно-угорской школы им. Элиаса Лённрота зашёл к ровеснице из гимназии № 17, у которой уже была в гостях 17-летняя студентка Колледжа культуры. Без видимых причин подросток схватил нож и нанёс девушкам множественные ранения.