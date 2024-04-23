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В Петрозаводске школьник-сатанист изрезал ножом двух девушек

23 апреля 2024, 09:54
Фото: istockphoto/zoka74

Фото: istockphoto/zoka74

Накануне, 22 апреля, 15-летний ученик финно-угорской школы им. Элиаса Лённрота зашёл к ровеснице из гимназии № 17, у которой уже была в гостях 17-летняя студентка Колледжа культуры. Без видимых причин подросток схватил нож и нанёс девушкам множественные ранения.
Сначала ребята просто мирно проводили время, общались на разные темы, передаёт телеграм-канал SHOT. Неизвестно, что перемкнуло в голове у школьника, но он вдруг схватился за нож и набросился на девушек. Пострадавшим с большим трудом удалось успокоить разбушевавшегося гостя и выпроводить его. Затем подруги вызвали скорую помощь.

Обе девушки были госпитализированы. У них диагностированы множественные проникающие колото-резаные раны головы, шеи и рук. Сейчас пациентки находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.



Неадекватного школьника задержали, с ним в настоящее время работают следователи и психологи. Известно, что подросток увлекался сатанизмом, слушал black metal и любил проводить время на кладбище.

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#нож
#следователи
#кладбище
Семью мигрантов, сын которых сломал руку сверстнику, депортировали из РФ
Семью мигрантов депортировали из РФ после драки их сына в школе во Владивостоке
23 апреля 2024, 10:44

Фото: iStock/Michał Chodyra

Родителей ребенка, сломавшего руку сверстнику во Владивостоке, депортировали из России. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на мать пострадавшего мальчика.
Отмечается, что в начале апреля третьеклассник избил сверстника с астмой, а также сломал ему две кости на руке. Драка между детьми завязалась во время игры. Кроме того, после случившегося ребенку пришлось временно отказаться от игры на барабанах из-за травмы. Это негативно сказалось на его здоровье.

Мать мальчика рассказала, что семья Феди снимала комнату у мужчины. Ни каких документов у них не было. Она пояснила, что они незаконно пересекли границу. Кое-как нашли работу и пристроили мальчика в школу, в которой не раз просили принести подтверждающие регистрацию документы, но мать откладывала это на потом.

Суд депортировал семью. Мать Феди в суде заявила, что оплатит некоторые расходы на лечение пострадавшего. Однако после высылки из России она перестала выходить на связь.

Ранее сообщалось, что 15-летний ученик финно-угорской школы им. Элиаса Лённрота зашёл к ровеснице из гимназии № 17, у которой уже была в гостях 17-летняя студентка Колледжа культуры. Без видимых причин схватил нож и нанёс девушкам множественные ранения. Обе девушки были госпитализированы. У них диагностированы множественные проникающие колото-резаные раны головы, шеи и рук. Сейчас пациентки находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#драка
#семья
#документы
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На складе в Химках вспыхнул пожар
23 апреля 2024, 10:35

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар произошёл в нежилом строении на Рабочей улице в Химках, по данным Telegram-канала «МК», горит склад с пиломатериалами.
Клубы дыма от пожара видны из разных районов города. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о площади поджара, а также о причинах его возникновения пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове жители дома помогли женщине и её кошке выбраться из горящей квартиры. Очевидцы растянули под окнами плед, чтобы их соседка могла прыгнуть с четвёртого этажа. Они начали проводить «спасательную операцию» ещё до приезда пожарных. В сейчас спасённая от огня женщина находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника, так как при падении она ударилась об землю.

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Шесть человек и резиновый фаллос: полиция сорвала секс-вечеринку в подвале в Москве

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#химки
#пожар
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Шесть человек и резиновый фаллос: полиция сорвала секс-вечеринку в подвале в Москве
В подвале жилого дома в центре Москвы полиция сорвала секс-вечеринку
23 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/Dzurag

В центре Москвы в подвале жилого дома полиция обнаружила шесть человек и один резиновый фаллос, оказалось, что трое взрослых мужчин хотели устроить групповую секс-вечеринку с молоденькими девушками. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, на выходных компания мужчин и девушек проникли в подвал жилого дома в центре Москвы. Это заметил охранник и сразу вызвал полицейских. Прибывшие на место сотрудники взломали дверь в подвал и обнаружили там трёх мужчин в возрасте от 34 до 40 лет и трёх молоденьких девочек от 20 до 22 лет. Компанию дополнял один фаллоимитатор.

Всех шестерых отправили в ближайший полицейский участок. Участники сорванной секс-вечеринки признались, что не помнят, что именно делали с фаллосом, так как, по их словам, всё было как в тумане.

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#сотрудники
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В ЛНР задержали третьего соучастника покушения на экс-сотрудника СБУ Прозорова
23 апреля 2024, 10:12

Фото: istock / ancoay

Сотрудники ФСБ задержали в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, чей автомобиль взорвали в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Причастным к подрыву автомобиля экс-сотрудника СБУ оказался гражданин Украины 1995 года рождения. Мужчина познакомился в 2021 году с агентом СБУ, который переехал в Варшаву. По его указанию, задержанный стал вести наблюдение на Прозоровым, после чего, в 2023 году совершил покушение.

Взрывное устройство было замаскировано под косметику.

Украинец полностью признал вину. Продолжается расследование уголовного дела.

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#сбу
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В Химках поймали мужчину, подменившего в магазине смартфоны на муляжи
23 апреля 2024, 09:15

Фото: istock / ancoay

Мужчину, подозреваемого в похищении смартфонов из магазина в Химках, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник зашёл в салон сотовой связи на Ленинградском шоссе, попросил продавца показать ему новые модели смартфонов, и когда продавец не видел, подменил коробки с техникой на такие же коробки с муляжами. Общая сумма украденного составила более 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Когда продавец заметил подмену, он обратился в полицию. Ловкого похитителя задержали возле станции МЦК Соколиная гора. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Новосибирска.

Задержанный рассказал, что муляжи смартфонов купил в интернете. Против него завели уголовное по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда.

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#мошенник
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Cотрудница МФЦ отправилась в колонию за продажу должностей в Госдуме
«Ъ»: суд в Москве отправил в колонию «продававшую» работу в Госдуме клерка МФЦ
23 апреля 2024, 08:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Московский суд приговорил бывшую сотруднику МФЦ к трем годам колонии за мошенничество с трудоустройством в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Женщина убедила свою знакомую в том, что имеет связи во властных структурах и может помочь ей трудоустроиться, но взамен попросила у нее 6 млн рублей. После того, как знакомая сотрудницы МФЦ передала деньги последней, оказалось, что никаких связей у злоумышленницы нет и помочь с работой она не сможет.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Согласно приговору суда, экс-сотруднице МФЦ предстоит отбывать три года в местах лишения свободы.

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#суд
#уголовное мфц
#женщина
#госдума
#мошенничество
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Два военных вертолёта столкнулись в Малайзии, все члены экипажа погибли
Malay Mail: два военных вертолёта столкнулись во время репетиции парада в Малайзии
23 апреля 2024, 07:46

Фото: iStock/Robert Buchel

В Малайзии столкнулись два военных вертолёта во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота. Об этом пишет издание Malay Mail. По предварительным данным, погибли 10 человек.
«Два военных вертолета столкнулись сегодня во время репетиции празднования 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии (TLDM), запланированного на май», — говорится в статье.

Уточняется, что столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его лёгкий аналог Eurocopter Fennec. Один из них рухнул у входа на стадион авиабазы Лумут, а второй упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

При этом уточняется, что на борту вертолётов находилось порядка 10 человек. По данным Telegram-канала Baza, все они погибли. Подробности уточняются.

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Испанский солдат погиб на учениях НАТО
МО Польши сообщило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
23 апреля 2024, 02:11

Фото: istock / Rafal Olkis

В ходе международных учений НАТО в Польше погиб испанский солдат. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на министерство национальной обороны республики.
Сообщается, что капрал испанской армии скончался из-за несчастного случая, который произошел во время учений с боевой стрельбой.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — сказано в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши каждый год.

Ранее сообщалось, что воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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Бил силовиков и угрожал им: МВД раскрыло подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева
МВД завершило проверку после задержания начальника ГУ МЧС по Чечне Цакаева
23 апреля 2024, 00:50

Фото: istock / ???? ??????

МВД закончило проверку по факту задержания главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Проверка показала, что Цакаев двигался на автомобиле по встречной полосе и напал на сотрудников правоохранительных органов при попытке задержания.
В материалах дела указано, что 14 апреля транспортное средство Цакаева ехало по встречной полосе, создавая угрозу другим участникам движения. Требование об остановке было проигнорировано, после чего чиновник попытался скрыться.

Когда машину главы МЧС Чечни принудительно удалось остановить, Цакаев продолжил вести себя неадекватно, угрожал сотрудникам полиции, а также нанес им несколько ударов.

«В настоящее время по данному факту окончено проведение проверки, результаты которой для дальнейшей юридической оценки будут направлены в следственные органы Следственного комитета», — сообщает ГУ МВД России по СКФО.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что пропускной пункт федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка». Он также призвал к «внимательному и детальному анализу» случившегося.

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#проверка
#мвд
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#рамзан кадыров
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