В Петрозаводске школьник-сатанист изрезал ножом двух девушек

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Накануне, 22 апреля, 15-летний ученик финно-угорской школы им. Элиаса Лённрота зашёл к ровеснице из гимназии № 17, у которой уже была в гостях 17-летняя студентка Колледжа культуры. Без видимых причин подросток схватил нож и нанёс девушкам множественные ранения.
Сначала ребята просто мирно проводили время, общались на разные темы, передаёт телеграм-канал SHOT. Неизвестно, что перемкнуло в голове у школьника, но он вдруг схватился за нож и набросился на девушек. Пострадавшим с большим трудом удалось успокоить разбушевавшегося гостя и выпроводить его. Затем подруги вызвали скорую помощь.
Обе девушки были госпитализированы. У них диагностированы множественные проникающие колото-резаные раны головы, шеи и рук. Сейчас пациентки находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.
Неадекватного школьника задержали, с ним в настоящее время работают следователи и психологи. Известно, что подросток увлекался сатанизмом, слушал black metal и любил проводить время на кладбище.
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Обе девушки были госпитализированы. У них диагностированы множественные проникающие колото-резаные раны головы, шеи и рук. Сейчас пациентки находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.
Неадекватного школьника задержали, с ним в настоящее время работают следователи и психологи. Известно, что подросток увлекался сатанизмом, слушал black metal и любил проводить время на кладбище.
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Александр Бойцов