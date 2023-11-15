В Подмосковье гости на свадьбе устроили стрельбу

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В Пушкино полиция задержала участников свадьбы, которые устроили стрельбу из пистолетов во время торжества. Об этом сообщает подмосковная полиция.
Ранее в Сети появилось видео, на котором жених и невеста стреляют в воздух из пистолета.
Уточняется, 10 ноября в отделении полиции поступило сообщение о стрельбе у одного из жилых домов на Ярославском шоссе в Пушкино. Полиция выяснила, что во время празднования свадьбы в воздух стреляли гости праздника, а также молодожены. Уточняется, что никто не пострадал. По данному факту были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Астраханской области Александра Канунникова уволили после видеоролика, на котором он стреляет из автомобиля.
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Уточняется, 10 ноября в отделении полиции поступило сообщение о стрельбе у одного из жилых домов на Ярославском шоссе в Пушкино. Полиция выяснила, что во время празднования свадьбы в воздух стреляли гости праздника, а также молодожены. Уточняется, что никто не пострадал. По данному факту были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Элина Позднякова