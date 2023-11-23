В Подмосковье скончалась девочка, платье которой загорелось от кухонной плиты

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В деревне Павлищево в Можайском районе Подмосковья платье четырехлетней девочки загорелось от газовой плиты, ребенок получил сильнейшие ожоги. Врачи 2 недели боролись за ее жизнь, однако сегодня она умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 11 ноября девочка находилась в квартире с матерью. Когда женщина отвлеклась, девочка залезла на табуретку, чтобы достать что-то из гарнитура над включенной газовой плитой. Платье на ней загорелось.
Ребенка оперативно доставили в больницу с ожогами 72% тела. Потом перевезли на вертолёте в ожоговое отделение люберецкой больницы. Ребенок не мог дышать самостоятельно и находился на ИВЛ.
Две недели врачи боролись за жизнь малышки. Ей было сделано несколько операций и уже собирались транспортировать в Москву. Однако сегодня почки девочки не выдержали и она умерла.
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Ребенка оперативно доставили в больницу с ожогами 72% тела. Потом перевезли на вертолёте в ожоговое отделение люберецкой больницы. Ребенок не мог дышать самостоятельно и находился на ИВЛ.
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Элина Позднякова