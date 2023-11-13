В подмосковной Коломне задержали местного жителя, шпионившего в пользу Украины

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На территории войсковой части в подмосковной Коломне задержали местного жителя, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, неизвестного мужчину на территории подмосковной воинской части заметили 11 ноября. Когда его задержали - он заявил, что просто прогуливался.
Во время обыска, в телефоне 23-летнего продавца-консультанта обнаружили 36 фотографий воинской части, а также пять скриншотов с геолокацией. После была найдена и переписка с украинцем, где россиянин сообщал информацию о военных объектах, расположенных в Коломне.
Дома у задержанного обнаружили 5 телефонов и 2 компьютера, а также 7 бутылок с зажигательной смесью. Выяснилось, что за этот шпионаж он уже получила денежное вознаграждение.
В настоящий момент мужчина задержан.
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Во время обыска, в телефоне 23-летнего продавца-консультанта обнаружили 36 фотографий воинской части, а также пять скриншотов с геолокацией. После была найдена и переписка с украинцем, где россиянин сообщал информацию о военных объектах, расположенных в Коломне.
В настоящий момент мужчина задержан.
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Евгения Парфентьева