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В подмосковном Пересвете по фасаду треснул многоэтажный жилой дом

29 января 2024, 21:29
Фото: Telegram-канал Дмитрия Акулова

Фото: Telegram-канал Дмитрия Акулова

В городе Пересвет Московской области треснул фасад многоэтажного жилого дома, в настоящий момент глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов проводит заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий разрушения.
О трещине, прорезавшей фасад многоэтажного дома на улице Октябрьской в городе Пересвет, стало известно вечером 29 января.

Известно, что раньше в здании находилось общежитие, однако, позже многие квартиры были приватизированы. Собственники стали проводить перепланировки, в результате чего стена здания просто не выдержала.


Как сообщил Акулов, всем жителям пострадавшего дома будет оказана необходимая помощь. В настоящий момент решается вопрос о размещении жителей дома номер 7 на ночлег. Он также сообщил, что всем пострадавшим будет предоставлено горячее питание, а уже завтра специалисты обследуют «треснувший» дом.

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#сергиев посад
#подмосковье
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Военный психолог Захаров объяснил вербовку учительниц на поджог школ
29 января 2024, 21:53

Фото: istockphoto.com/JuYochi

Военный психолог Алексей Захаров заявил, что гражданских людей, в том числе учителей, вербуют мошенники, когда первые находятся в трудной жизненной ситуации.
«Человека, попавшего в зависимость от преступников, можно заставить напасть на совершенно любой объект — неважно, школа это, военкомат или что-то ещё. Прежде чем оказаться на крючке у террористов, индивид попадает в трудную ситуацию. В итоге с жертвой выстраиваются такие отношения, что та считает, что все её проблемы будут решены, если она выполнит просьбы новых «друзей». И вот старшие, пытаясь спасти младших, сами идут на преступления. О том, что их обманули, они уже узнают постфактум», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Захаров.

Ранее сообщалось, что учительница младших классов пыталась поджечь кабинет в школе №10 в Чебоксарах. Ранее женщина выступила в поддержку украинской армии.

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#происшествия
#учитель
#россия
#украина
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Из московской библиотеки выгнали кота после жалобы пьющего пенсионера
29 января 2024, 21:09

Фото: iStock/Nils Jacobi

Давнего жителя столичной библиотеки кота Маркиза выгнали после жалобы пьющего пенсионера, об этом заведующая учреждением Елена Акинова рассказала в интервью для «Подъём».
Кот Маркиз восемь лет прожил в московской библиотеке №248-1, пока жалобу на него не написал постоянный посетитель. Ранее он также жаловался на саму Акинову и других сотрудников, рассказала собеседница издания.

«Игорь Васильевич пишет на нас жалобы уже на протяжении практически двух лет. Жалобы начались с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. Вот с этого всё и началось. Сначала он придирался ко мне, потом к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идёт у него на поводу», — сообщила заведующая.

По её словам, после распоряжения руководства о том, что Маркиза всё же придётся прогнать из библиотеки, кота отдали на передержку.

Акинова рассказала, что после пропажи пушистого сотрудника в заведении стало грустно. В настоящий момент посетители и сотрудники учреждения собирают подписи о том, чтобы вернуть Маркиза назад.

Отмечается, что кот был привит, имел ухоженный внешний вид и медкнижку.

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#кот
#жалобы
#библиотека
#москва
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В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW
29 января 2024, 20:29

Фото: iStock/trikolor

В Калужской области взорвался автомобиль, в салоне заживо сгорели отец с сыном, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла на трассе около села Алекино в Калужской области.

Отмечается, что иномарка BMW X6 была совершенно новой. Однако, в определённый момент, внутри машины что-то хлопнуло, после чего в автомобиле разгорелся пожар.

Женщина успела выбраться из горящего авто, а вот её муж и сын — нет. В результате, мужчина с ребёнком сгорели заживо. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее пожар произошёл в столичной квартире. В ней, внезапно, взорвался 30-летний телевизор.

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#пожар
#авто
#смерть
#взрыв
#ребёнок
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Украинский FPV-дрон застрял в лобовом стекле машины
29 января 2024, 19:56

Фото: iStock/NatureNow

FPV-дрон застрял в лобовом стекле автомобиля, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На шокирующем кадре видно, как FPV-дрон Вооружённых сил Украины торчит в разбитом лобовом стекле машины. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат, врезавшийся в КамАЗ, не сдетонировал.
При этом, где именно произошло происшествие — не уточняется.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области. В результате атаки пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Россиянку госпитализировали в больницу с порезами от стекла на лице и руках.

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#беспилотник
#всу
#обстрел
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В жилом доме Москвы разгорелся пожар из-за старого телевизора
29 января 2024, 19:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

В столичном доме произошёл пожар из-за неисправного телевизора, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось на улице Маршала Захарова в районе Орехово-Борисово Северное.

В квартире у пенсионерки, внезапно, взорвался 30-летний телевизор, после чего начался пожар. Пламя быстро перекинулось на навесной потолок. Пожилая женщина успеха схватить своего полугодовалого внука и выбежать с ним из квартиры. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Пожар успел распространиться на площадь в восемь квадратных метров, после чего его оперативно ликвидировали.

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#пожар
#москва
#взрыв
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Мужчина открыл аварийный выход самолета и прослыл спасителем жизней
29 января 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Jag_cz

Пассажир авиакомпании AeroMexico открыл аварийный выход из самолета, затем прошелся по крылу, и его назвали спасителем жизней.
Агентство Associated Press пишет, что инцидент случился на борту лайнера. Самолёт должен был лететь из Мехико в Гватемалу. Но рейс отложили на 5 часов из-за необходимости технически обслужить борт.

Во время задержки люди сидели в душном салоне. Один из пассажиров не выдержал и открыл дверь борта, вышел на крыло, а потом вернулся в салон. После этой выходки мужчину передали полиции. Но попутчики задержанного поддержали мужчину. 77 человек написали от руки заявления, чтобы его защитить.

«Задержка рейса и нехватка воздуха создали условия, которые поставили под угрозу здоровье пассажиров. Он спас нам жизни», — считают пассажиры лайнера.
Неизвестно, предъявили нарушителю обвинения или нет.

Ранее сообщалось, что у самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту перестал работать двигатель в воздухе. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось 21 января с лайнером Boeing 767, который летел из Лимы (Перу) в Майами (США). Почти сразу после вылета у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоты решили идти на вынужденную посадку. Борт сел в другом перуанском городе Чиклайо. После посадки пассажиров держали на борту около 4 часов.

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#аэропорт
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#новости
#общество
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В Германии жестоко подрались женщины из Грузии и Украины
В Германии подрались женщины из Грузии и Украины, трое попали в больницу
29 января 2024, 19:16

Фото: iStock/picturesd

В немецком городе Гера подрались украинские и грузинские женщины во время совместного отдыха в квартире. Об этом сообщает Bild.
Согласно сообщению, четыре женщины и мужчина из Украины и Грузии устроили совместных отдых в квартире в ночь на 28 января. В какой-то момент между ними завязалась драка, которая продолжилась на улице. Соседи вызвали полицию. Три женщины в ходе потасовки получили серьезные ранения и были госпитализированы. При этом еще одна оказала полицейским сопротивление, из-за чего оказалась в наручниках.

По данному факту началось расследование.

Ранее сообщалось, что в Германии начался суд над беженкой с Украины, которая зарезала хозяина дома из-за того, что не хотелапокидать его жилище.

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Названа причина странной вспышки в Челябинске
Причиной странной вспышки в небе Челябинска стал взрыв трансформаторной будки
29 января 2024, 18:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

В поселке Красное поле Сосновского района в 17-ти км от Челябинска взорвалась трансформаторная будка. Именно этот взрыв спровоцировал мощную вспышку света и попал на видео многих местных жителей. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, трансформаторная будка взорвалась из-за короткого замыкания. После чего там возник небольшой пожар, который удалось потушить силами сотрудников. Пострадавших нет. Однако без электричества по-прежнему остаются жители трёх населённых пунктов: Моховички, Красное поле и Прудный.

Напомним, странная вспышка света зафиксирована в пригороде Челябинска. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, снявший явление на видео.

При этом, по информации издания Baza, после вспышки в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично пропало электричество.

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#электричество
#мчс
#пожар
#видео
#взрыв
#жители
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В квартире у главы Wildberries Бакальчук прошли обыски
29 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации СМИ, обыски были инициированы после пожара, разгоревшегося на петербургском складе в селе Шушары. Из квартиры Бакальчук изъяли документацию, связанную со сгоревшим складом.

К следственным действиям также были привлечены несколько топ-менеджеров компании. Ещё почти 30 сотрудников Wildberries признаны свидетелями по уголовному делу о пожаре в Шушарах.

Напомним, крупный пожар на складе разгорелся 13 января. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стал поджог.

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