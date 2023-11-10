В Подольске временно закрыто движение на участке «Кутьино-Дубровицы»

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
В связи с обрушением части моста через р. Пахра, находящегося на региональной дороге «Кутьино-Дубровицы», движение на участке временно закрыто. ОБ этом сообщил и. о. главы г.о. Подольск Московской области Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
Для удобства жителей сделана схема объездного пути обрушенного моста.
Стоит отметить, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы по устранению проблемы.
Кроме этого, во время происшествия на мосту обошлось без жертв.
Ранее сообщалось, что во время обрушения пролета моста на нем находился движущийся автомобиль. 60-летняя женщина была доставлена в больницу с множественными ушибами.
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Стоит отметить, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы по устранению проблемы.
Ранее сообщалось, что во время обрушения пролета моста на нем находился движущийся автомобиль. 60-летняя женщина была доставлена в больницу с множественными ушибами.
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Мира Полтева