В Приморье депутата заксобрания Анну Алеко перевели из СИЗО под домашний арест

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Во Владивостоке Ленинский районный суд отклонил ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО в отношении экс-директора Приморской краевой филармонии и депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко по делу о взятке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Анну Алеко обвиняют в получении двух взяток от компании «Интегра» общей суммой пять миллионов рублей.
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