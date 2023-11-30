В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом

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В Приморье идёт расследование уголовного дела об убийстве, жертвой которого стал 48-летний мужчина.
По данным СУ СК по Приморскому краю, в Кировском районе с августа ищут мужчину. Он пропал без вести. Спустя несколько месяцев его нашли мертвым. Труп обнаружили рядом с жилым домом на улице Школьной в селе Антоновка. Тело находилось в бочке.
Главный подозреваемый-52-летний приятель убитого. Следствие считает, что в конце лета мужчины употребляли алкоголь. Возник конфликт. Приятель убил мужчину ножом и спрятал труп. Виновный сознался в содеянном.
Ранее сообщалось, что пенсионер из подмосковных Мытищ утонул во время рыбалки на Клязьминском водохранилище.
Утром 28 ноября 77-летний мужчина отправился на рыбалку. Чуть позже его автомобиль обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Никульское, а рядом с полыньей стоял рыболовный ящик. Спустя сутки тело рыбака извлекли из воды.
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Главный подозреваемый-52-летний приятель убитого. Следствие считает, что в конце лета мужчины употребляли алкоголь. Возник конфликт. Приятель убил мужчину ножом и спрятал труп. Виновный сознался в содеянном.
Утром 28 ноября 77-летний мужчина отправился на рыбалку. Чуть позже его автомобиль обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Никульское, а рядом с полыньей стоял рыболовный ящик. Спустя сутки тело рыбака извлекли из воды.
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Мария Фирсова