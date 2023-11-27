В Приморье у браконьеров изъяли почти 6 тонн краба, горбуши и икры

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Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности изъяли в Приморском крае партию краба, икры лососевых пород и горбуши. Общий вес немаркированной и незаконно добытой продукции составил 5,8 тонны.
Вся продукция не имела соответствующей маркировки. Ее общую стоимость специалисты определили в размере свыше семи миллионов рублей. Рыбу и морепродукты браконьеры планировали сбыть на территории Приморского края.
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Александр Бойцов