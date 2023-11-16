В Приморье в ДТП с автобусом пострадали дети

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Инцидент с автобусом в Приморье привел к травмам восьми детей, сообщает представитель регионального минздрава РИА Новости.
«Бригады скорой помощи Надеждинской больницы незамедлительно прибыли на место ДТП с автобусом. В результате происшествия восемь детей получили травмы, из которых шестерых направят на госпитализацию во Владивостокскую клиническую больницу № 2, а двое после осмотра специалистами будут обслужены амбулаторно», — сообщил источник.На данный момент РИА Новости не располагает комментарием полиции о подробностях ДТП. По информации из соцсетей, школьный автобус перевернулся с детьми в Надеждинске, когда, решив развернуться, из-за гололеда на трассе ушел в кювет.
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