В Приморье закончили расследовать дело о любовной надписи на памятнике

Фото: istock /blinow61
Сотрудники следствия завершили выяснение обстоятельств по уголовному делу за осквернение памятника. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Фигурантами уголовного дела стали 23-летний уроженец из Узбекистана и его 24-летняя подруга. 23 марта текущего года пара оставила на Поспеловской батареи Владивостокской крепости на острове Русский надпись «Sasha+Akosh».
Правоохранителям молодые люди завили, что не знали о том, что надпись наносят на памятнике, приняв его за обычную стену.
Читайте также:
Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня
РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»
В Ульяновской области задержан иностранец за осквернение Корана
Анастасия Хохлова