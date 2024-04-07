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В Приморье закончили расследовать дело о любовной надписи на памятнике

СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на острове Русский
07 апреля 2024, 10:07
Фото: istock /blinow61

Фото: istock /blinow61

Сотрудники следствия завершили выяснение обстоятельств по уголовному делу за осквернение памятника. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Приморскому краю.


Фигурантами уголовного дела стали 23-летний уроженец из Узбекистана и его 24-летняя подруга. 23 марта текущего года пара оставила на Поспеловской батареи Владивостокской крепости на острове Русский надпись «Sasha+Akosh».

Правоохранителям молодые люди завили, что не знали о том, что надпись наносят на памятнике, приняв его за обычную стену.

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#уголовное памятник
#следственный комитет
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Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
07 апреля 2024, 08:17

Фото: iStock/subinpumsom

Ответственный за пожарную безопасность подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холла» стал фигурантом уголовного дела, об этом сообщили в правоохранительных органах.
Кроме того, уголовное дело возбуждено на начальника пожарной команды «Крокус Сити Холла».

Оба фигуранта в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело открыто по статье о халатности в связи с предполагаемым несоблюдением норм пожарной безопасности.

По версии следствия, из-за преступной халатности ответственных за пожарную безопасность, последствия трагедии в «Крокусе» оказались более тяжелыми.

Напомним, из горящего здания «Крокуса» люди не могли выбраться самостоятельно. Аварийные выходы были закрыты, а пожарная сигнализация не сработала. В настоящее время продолжают выясняться все обстоятельства произошедшего.

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#уголовное безопасность
#теракт
#крокус сити холл
#подмосковье
#пожарная безопасность
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В Татарстане заявили о ликвидации пожара после хлопка газа в жилом доме
МЧС: В Нурлате полностью ликвидировали пожар после взрыва баллона в жилом доме
07 апреля 2024, 06:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Взрыв газового баллона и пожар в доме в городе Нурлат Республики Татарстан полностью потушены, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, огонь в здании полностью потушен.

«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля, сообщалось, что двухэтажный жилой дом загорелся в результате взрыва газовоздушной смеси. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, в результате инцидента один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, причиной пожара в доме в Нурлате стал взрыв газового баллона при устройстве натяжного потолка.

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#мчс
#россия
#татарстан
#пожар
#газ
#взрыв бытового газа
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В Оренбурге из-за паводка ограничено движение автомобилей
В Оренбурге из-за паводка ограничили движение автомобилей до 15 апреля
07 апреля 2024, 05:37

Фото: iStock/horkins

Власти Оренбурга ввели частичные ограничения на движение транспорта до 15 апреля в связи с паводком, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Для безопасности оренбуржцев с 22:00 (20:00 мск) 6 апреля по 23:00 (21:00 мск) 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта», – сказано в сообщении.

Отмечается, что шесть улиц и пять переулков, которые могут представлять угрозу для передвижения, были перекрыты. Кроме того, в городе начали возводить искусственную насыпь, чтобы предотвратить подход воды к жилым кварталам.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин спрогнозировал, что уровень воды в реке Урал достигнет опасной отметки вечером в воскресенье, 7 апреля. Градоначальник заявил, что граждане, которые добровольно не покинут опасные районы, будут эвакуированы в принудительном порядке.

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#наводнение
#паводок
#оренбургская область
#спасатели
#мчс
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Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ нанесли массированную атаку по Белгородской области
07 апреля 2024, 04:33

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в поселке Ленинский Шебекинского городского округа было сброшено взрывное устройство, в результате чего на крыше одного из домов возник пожар, который был немедленно потушен пожарными бригадами.

В селе Дроновка Грайворонского района загорелись четыре автомобиля, а беспилотник FPV повредил линию газопередачи.
Гладков сообщил, что пожарные приступят к тушению пожара в течение дня. Он добавил, что пострадавших нет.

Накануне ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, в результате чего был поврежден один дом. Это была уже третья атака региона за день.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#россия
#всу
#бпла
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После взрыва газового баллона в Татарстане возбудили уголовное дело
СК: Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона в Нурлате
07 апреля 2024, 02:05

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона в городе Нурлат в Республике Татарстан. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основании сообщения Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.
По данным ведомства, инцидент подпадает под пункт «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры и уничтожил наружные стены двух подъездов. По предварительным данным, причиной хлопка в квартирах стал взрыв газового баллона во время строительных работ по установке натяжного потолка.

В результате происшествия пострадали два человека, один погиб.

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#татарстан
#ск рф
#уголовное дело
#взрыв бытового газа
#мчс
#спасатели
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В Израиле на митинге автомобиль въехал в толпу
Полиция Израиля: На митинге в Тель-Авиве в толпу въехал автомобиль
07 апреля 2024, 00:36

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Три человека получили ранения в результате наезда автомобиля на демонстрантов в Тель-Авиве, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на израильскую полицию.
Инцидент произошел недалеко от места проведения митинга с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Водитель задел трех человек и продолжал ехать, пока его не остановила полиция», – уточнили в пресс-службе.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Водитель был задержан и в настоящее время допрашивается полицией.

Ранее сообщалось, что Израиль и США привели армии в состояние повышенной готовности в связи с якобы полномасштабной атакой Ирана.

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#израиль
#митинг
#автомобиль
#сша
#иран
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Один человек погиб и двое пострадали после пожара в результате взрыва газа в Татарстане
МЧС: Один человек погиб и двое пострадали после взрыва газа в Татарстане
06 апреля 2024, 23:44

Фото: iStock/vichie81

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва газа в Нурлате, республика Татарстан, сообщается в заявлении МЧС России.
«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — отмечается в заявлении ведомства.

На месте происшествия работают 40 спасателей и 12 единиц техники.

Предварительной причиной инцидента считается взрыв газового баллона, произошедший при монтаже натяжного потолка. В доме были зарегистрированы 22 человека.

Ранее, вечером 6 апреля, в городе Нурлат произошел взрыв газа и пожар. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов одного человека, еще трое были эвакуированы.

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#татарстан
#взрыв бытового газа
#мчс
#спасатели
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В Белгороде объявили ракетную опасность
06 апреля 2024, 23:34

Фото: iStock/vadimrysev

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщают городские власти, ссылаясь на предупреждение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении мэрии.

Глава области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в комнате без окон или уйти в безопасное место с улицы. В 22:03 губернатор объявил о снятии сигнала о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района, повредив один дом. Это уже третья атака в регионе за день.

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#всу
#белгородская область
#губернатор
#вячеслав гладков
#ракетная опасность
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Вторая группа спасателей МЧС прибыла в Орск спецбортом
В Орск спецбортом прибыл второй спасательный отряд МЧС из Подмосковья
06 апреля 2024, 23:10

Фото: iStock/DmyTo

В Орск, в котором на данный момент объявлено чрезвычайное положение, со второй группой спасателей прибыл специальный самолет Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), сообщает ТАСС.
В Орске приземлился самолет Ил-76 МЧС России. На его борту находятся 50 спасателей из отряда «Центроспас» МЧС Московской области. С собой они доставили плавательные средства, высокопроходимые аппараты, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты. Ожидается, что эти команды усилят группировку ведомства, работающее в зонах затопления города.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек.

Ранее администрация города Орск объявила срочную эвакуацию жителей шестого микрорайона. Для эвакуированных жителей были подготовлены четыре пункта временного размещения.

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#россия
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#наводнение
#оренбургская область
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