В Приморье женщина родила дома и сожгла ребенка в печке

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В Приморье женщина родила ребенка дома и сожгла новорождённого в печке. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ЧП произошло в приморском посёлке Оленевод. Жительница посёлка обратилась в полицию и сообщила, что её соседка родила ребенка, однако младенец пропал. Тогда правоохранители организовали проверку дома и ребенка найти не смогли.
При этом, по информации РИА Новости, женщина сожгла новорождённого в печке сразу после родов. Дело находится под контролем прокуратуры.
Также в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка.
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«Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась», - говорится в сообщении ведомства.
Также в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка.
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Элина Позднякова