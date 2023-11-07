В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков

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ФСБ и МВД задержали участников действовавшей в нескольких регионах преступную группировку фальшивомонетчиков, которые сбывали высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как стало известно, мошенническое сообщество работало с августа 2018 года. Его работа была четко выстроена, при этом рядовые участники не знали, сколько еще людей входит в группу и какие действия осуществляют. Возбуждены дела по ряду статей.
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