В российском городе забыли вырыть могилу для участника спецоперации

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В Тольятти в Самарской области забыли вырыть на кладбище могилу для участника спецоперации на Украине. Об этом информирует 63.ru.
Уточняется, что в один день в городе проходили похороны троих солдат. После церемонии прощания стало известно, что на кладбище были подготовлены только две могилы.
По словам одной из родственниц военного, со всеми почестями похоронили двух бойцов, но не третьего участника СВО Алексея. Когда родственники погибшего потребовали объяснений от работника МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», тот оправдался, что якобы произошло недопонимание и из-за этого получилась накладка.
За данный инцидент приносить извинения пришлось мэру города Николаю Ренцу, который сообщил, что в Тольятти «никогда не было ничего подобного». Он заключил, что виновного уволят.
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По словам одной из родственниц военного, со всеми почестями похоронили двух бойцов, но не третьего участника СВО Алексея. Когда родственники погибшего потребовали объяснений от работника МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», тот оправдался, что якобы произошло недопонимание и из-за этого получилась накладка.
За данный инцидент приносить извинения пришлось мэру города Николаю Ренцу, который сообщил, что в Тольятти «никогда не было ничего подобного». Он заключил, что виновного уволят.
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Екатерина Коршунова