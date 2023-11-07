В Ростове мигранты до реанимации избили администратора компьютерного клуба

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В Ростове-на-Дону мигранты избили администратора компьютерного клуба, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, впервые компания агрессивных мигрантов пришла в клуб на улице Космонавтов 29 октября. Играть мужчины не собирались, они просто развалились на диванах, бросались джойстиками и вели себя вызывающе. Когда администратор попросил их покинуть помещение - его избили.
Один из этой компании вернулся в клуб 5 ноября. Ситуация повторилась, однако, на этот раз молодого администратора избили ещё сильнее, чем прежде. В больнице у мужчины диагностировали отёк мозга, а также раздробление черепных костей.
Ход дела под контроль взял лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, однако, пока что ни один из нападавших не был задержан.
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Один из этой компании вернулся в клуб 5 ноября. Ситуация повторилась, однако, на этот раз молодого администратора избили ещё сильнее, чем прежде. В больнице у мужчины диагностировали отёк мозга, а также раздробление черепных костей.
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Евгения Парфентьева