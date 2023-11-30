В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте

Фото: istockphoto/fokusgood
В Ростове-на-Дону женщина с ребенком подверглись нападению со стороны незнакомки, которая вела себя неадекватно.
Об этом пишет Telegram-канал «Ростов главный». ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко.
На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как в лифт вместе с матерью и её ребенком входит женщина. Она хотела сбить очки россиянки, потом сняла с её дочери шапку и кинула на пол. А потом и вовсе схватила мать за волосы. Всё это происходило на глазах у девочки. Женщина позвонила в полицию .
Читайте также:
Петербуржец побил школьников за то, что они на него посмотрели
В Норильске появился маньяк, который ночью нападает с ножом на прохожих
В Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в домогательствах к сыну
На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как в лифт вместе с матерью и её ребенком входит женщина. Она хотела сбить очки россиянки, потом сняла с её дочери шапку и кинула на пол. А потом и вовсе схватила мать за волосы. Всё это происходило на глазах у девочки. Женщина позвонила в полицию .
«По телефону сказали, что нападавшая может получить 15 суток, либо штраф 5000 руб. Мне перезвонили через 3 часа из полиции и предложили проехать к ним», — говорит пострадавшая.Агрессивная 38-летняя нападавшая уже 3 года ведет себя неадекватно. У женщины юридическое образование, она не замужем, детей у неё нет.
Читайте также:
Петербуржец побил школьников за то, что они на него посмотрели
В Норильске появился маньяк, который ночью нападает с ножом на прохожих
В Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в домогательствах к сыну
Мария Фирсова